أوغوز، 17 أغسطس، أذرتاج قالت وزارة الطوارئ إن حريقا اندلع في مساحة جبلية ذات التضاريس الصعبة قرب قرية خاتشماز في محافظة أوغوز شمال البلاد. واوضحت أن فرق اخماد الحرائق باشرت التعامل مع الحرائق على الفور وتستمر عملية الاطفاء حاليا.

AZERTAG.AZ : الطوارئ: نشب حريق في منطقة جبلية قرب قرية خاتشماز في مقاطعة أوغوز

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