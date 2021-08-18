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    الطوارئ تعلن إخماد الحرائق الناشبة في مناطق مقاطعة أوغوز الجبلية

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥‎٢]

    أوغوز، 18 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت وزارة الطوارئ عن إخماد فرق الاطفاء الحرائق الناشبة في مناطق مقاطعة أوغوز الجبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قرية خاتشماز.

    وقالت الطوارئ في بيان إن الحرائق جرفت الاعشاب والشجيرات المجففة وجذوع الأشجار المقطوعة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تعلن إخماد الحرائق الناشبة في مناطق مقاطعة أوغوز الجبلية
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