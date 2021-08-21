الداخلية: لم يسمح لـ 58 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 8 حفلات زفاف خلال الأمس

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 8 حفلات زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 20 اغسطس.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 6 حفلات زفاف منظمة لدى قصور الزفاف وحفلتي زفاف منظمة في الهواء الطلق.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 3 أشخاص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

كما لم يسمح لـ 58 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.