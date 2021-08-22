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    الطوارئ: اندلعت حرائق في غابات مقاطعة ليريك جنوب البلد

    ٢٢.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎٠]

    ليريك، 22 أغسطس، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ إن حرائق اندلعت في منطقة جبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قرية سورو في مقاطعة ليريك جنوب البلد.

    وجاء في بيان الطوارئ أن موظفيها في فرع ليريك يتعاملون حاليا مع الحرائق بدعم مروحية الطوارئ ومجموعة من سكان المنطقة

    وحسب معلومات اولية تجرف الحرائق اعشابا وجذوع اشجار مجففة في المنطقة الجبلية.

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