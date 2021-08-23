الطوارئ: عمليات اخماد الحرائق الناشبة في منطقة غابية جبلية بمقاطعة ليريك مستمرة

سورو، ليريك، 23 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الطوارئ إن فرق الاطفاء التابعة لها تواصل عمليات اخماد الحرائق الناشبة 23 أغسطس في منطقة غابية جبلية قرب قرية سورو بمقاطعة ليريك جنوب البلد.

واضافت أنها سخرت مروحية اطفاء للعملية التي تستمر بدعم موظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وسكان المنطقة.

واوضحت أن الحرائق تجرف في المنطقة المنكوبة اعشابا وجذوع اشجار مجففة وتشتد قوتها بحكم اشتداد رياح حينا لحين على المساحة.