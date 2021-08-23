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    الداخلية: لم يسمح لـ 119 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 38 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢١]

    باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 38 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 21-22 اغسطس.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 24 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و18 حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 16 شخصا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    كما لم يسمح لـ 119 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 119 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 38 حفلة زفاف خلال الأمس
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