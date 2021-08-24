الطوارئ تعلن اخماد الحرائق المندلعة في غابات ليريك

ليريك، 24 أغسطس، أذرتاج

اعلنت وزارة الطوارئ عن اخماد الحرائق المندلعة في غابات جبال مقاطعة ليريك قرب قرية سورو.

وقالت إن الحرائق جرفت اعشابا وشجيرات وجذوع أشجار مجففة في مساحة بلغت 15 هيكتارا حسب مؤشرات اولى حيث تمكنت فرق الاطفاء المدعومة بمروحية اطفاء وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وسكان المنطقة من السيطرة عليها وحصارها من اجل التصدي لانتشارها الى مساحة غابية مكثفة.