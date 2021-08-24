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    حبس شخصين لمدة 25 يوما إداريا بعد محاولة أحدهما تهريب الآخر في صندوق سيارة الى الاراضي المحررة من الاحتلال

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٢]

    جبرائيل المحررة، 24 أغسطس، أذرتاج

    يواصل موظفو الشرطة بدعم القوات الداخلية عمليات ضرورية ترمي الى التصدي لمحاولة مواطنين العبور الى الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا وغير المطهرة بالكامل من الألغام المغروسة من قبل قوات أرمينيا عند الانسحاب وسائر الذخائر الحية غير المتفجرة.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي شرطة محافظة جبرائيل المحررة أوقفوا سيارة اقترت من منفذ العبور بقيادة مقيم مقاطعة زنكيلان المحررة و.ج. للتفتيش وفقا للاجراءات المطبقة ولكن السائق المذكور رفض مطالب الشرطة بتفتيش السيارة وتم ضبطه ومنع سلوكه غير القانوني وفتشت السيارة ليجد موظفو الشرطة في صندوق السيارة المواطن ر.ج. من أقاربه المختبئ فيه كي يهربه الى الاراضي المحررة.

    وحرر محضر بحقهما عقب محادثة توعوية معهما بشأن ما فيه مخاطر الألغام وسائر الذخائر الحية لدى الاراضي غير المهطرة بالكامل منها على حياتهما وصحتهما واحيل المحضر الى محكمة جبرائيل التي قضت بحق و.ج. بالحبس لمدة 15 يوما وبحق ر.ج. بالحبس لمدة 10 أيام إداريا.

     

     

    AZERTAG.AZ :حبس شخصين لمدة 25 يوما إداريا بعد محاولة أحدهما تهريب الآخر في صندوق سيارة الى الاراضي المحررة من الاحتلال
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    حبس شخصين لمدة 25 يوما إداريا بعد محاولة أحدهما تهريب الآخر في صندوق سيارة الى الاراضي المحررة من الاحتلال حبس شخصين لمدة 25 يوما إداريا بعد محاولة أحدهما تهريب الآخر في صندوق سيارة الى الاراضي المحررة من الاحتلال