قاخ، 25 أغسطس، أذرتاج اندلعت حرائق في منطقة جبلية غابية ذات التضاريس المعقدة قربة قرية جولوك في مقاطعة قاخ شمال غربي البلد. قالت وزارة الطوارئ إن الحرائق جرفت على مساحة 200 متر مربع اعشابا مجففة وكذلك اثنين من اشجار البلوط. وتعاملت فرق الاطفاء للطوارئ مع الحرائق بدعم موظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وسكان المنطقة وتمكنوا من السيطرة عليها خلال مدة قصيرة واخمادها بنجاح.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تعلن إخماد الحرائق المندلعة في مناطق جبلية غابية في قاخ شمال غربي البلد

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