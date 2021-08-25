الداخلية: لم يسمح لـ 16 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 6 حفلات زفاف خلال الأمس

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 6 حفلات زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 24 اغسطس.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 5 حفلات زفاف منظمة لدى قصور الزفاف وحفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخصين لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

كما لم يسمح لـ 16 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.