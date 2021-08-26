الطوارئ: اندلع حريق في منطقة جبلية في غابالا
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
غابالا، 26 أغسطس، أذرتاج
قالت وزارة الطوارئ إنها تلقت بلاغا افاد اندلاع حريق في منطقة جبلية قرب قرية سولقوجا بمقاطعة غابالا فباشرت التعامل مع الحريق فرق الاطفاء.
وتدل معطيات اولية على أن الحريق يجرف حاليا اعشابا وشجيرات وجذوع اشجار مجففة في المنطقة الجبلية.
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