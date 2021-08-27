غابالا، 27 أغسطس، أذرتاج قالت وزارة الطوارئ إن فرق الاطفاء تواصل عمليات اخماد الحرائق المندلعة في منطقة جبلية قرب قرية سولقوجا بمقاطعة غابالا 26 أغسطس الأمس. واضافت انها ارسلت مروحيتي الاطفاء الى المنطقة المنكوبة لدعم عمليات الاطفاء الجارية بمشاركة فرق الاطفاء وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية ومجموعة من السكان المحليين. وتدل معطيات اولية على أن الحريق يجرف حاليا اعشابا وشجيرات وجذوع اشجار مجففة في المنطقة الجبلية.

AZERTAG.AZ : الطوارئ: فرق الإطفاء تواصل عمليات اخماد الحرائق المندلعة في منطقة جبلية في غابالا

الطوارئ أرسلت مروحيتي الاطفاء على غابالا

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