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    الطوارئ: حريق مندلع في محمية قيزيل أغاج الطبيعية يجرف 10 هيكتارات

    ٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]

    لنكران، 27 أغسطس، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ إن حريقا اندلع في محمية قيزيل أغاج الطبيعية في بلدة باليق جيلار من مدينة لنكران جنوب البلد فباشرت فرق الاطفاء الفرعية للوزارة تعاملها الفوري مع الحادث.

    وحسب معلومات اولية يجرف الحريق اعشابا مجففة في مساحة تبلغ 10 هيكتارات.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ: حريق مندلع في محمية قيزيل أغاج الطبيعية يجرف 10 هيكتارات
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