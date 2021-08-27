لنكران، 27 أغسطس، أذرتاج قالت وزارة الطوارئ إن حريقا اندلع في محمية قيزيل أغاج الطبيعية في بلدة باليق جيلار من مدينة لنكران جنوب البلد فباشرت فرق الاطفاء الفرعية للوزارة تعاملها الفوري مع الحادث. وحسب معلومات اولية يجرف الحريق اعشابا مجففة في مساحة تبلغ 10 هيكتارات.

AZERTAG.AZ : الطوارئ: حريق مندلع في محمية قيزيل أغاج الطبيعية يجرف 10 هيكتارات

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده