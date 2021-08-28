لنكران، 28 أغسطس، أذرتاج قالت وزارة الطوارئ أن ظروف الطقس الرياحية تعسر عمليات اخماد الحرائق المندلعة في اراضي محمية قيزيل أغاج الطبيعية قرب بلدة باليق جيلار التابعة لمدينة لنكران عاصمة المقاطعة جنوب البلد 27 اغسطس. وقد سبق أن قالت وزارة الطوارئ إن حريقا اندلع في محمية قيزيل أغاج الطبيعية في بلدة باليق جيلار من مدينة لنكران جنوب البلد فباشرت فرق الاطفاء الفرعية للوزارة تعاملها الفوري مع الحادث. وحسب معلومات اولية يجرف الحريق اعشابا مجففة في مساحة تبلغ 10 هيكتارات.

AZERTAG.AZ : الطوارئ: رياح تعسر اخماد الحرائق في محمية قيزيل أغاج الطبيعية

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