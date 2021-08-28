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    الطوارئ: فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق المندلعة في غابات غابالا الجبلية

    ٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٤]

    غابالا، 28 أغسطس، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ إن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق المندلعة في غابات غابالا الجبلية قرب قرية صولقوجا.

    وقد سبق أن اضافت انها ارسلت مروحيتي الاطفاء الى المنطقة المنكوبة لدعم عمليات الاطفاء الجارية بمشاركة فرق الاطفاء وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية ومجموعة من السكان المحليين.

    وتدل معطيات اولية على أن الحريق يجرف حاليا اعشابا وشجيرات وجذوع اشجار مجففة في المنطقة الجبلية.

    وزادت أن فرق الاطفاء تواصل عمليات اخماد الحرائق دون انقطاع رغم رياح مشتدة قوتها حينا لآخر في مساحة جبلية غابية ذات التضاريس المعقدة.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ: فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق المندلعة في غابات غابالا الجبلية
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