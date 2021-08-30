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    الداخلية: لم يسمح لـ 115 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 14 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥‎٦]

    باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 14 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 28-29 اغسطس.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 4 حفلات زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 10 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 15 شخصا وتحرير ملف جنائي بحق شخص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    كما لم يسمح لـ 115 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 115 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 14 حفلة زفاف خلال الأمس
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