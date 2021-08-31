الداخلية: لم يسمح لـ 23 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 9 حفلات زفاف خلال الأمس

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 9 حفلات زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 30 أغسطس.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 4 حفلات زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 5 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 5 أشخاص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

كما لم يسمح لـ 23 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.