  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: لم يسمح لـ 23 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 9 حفلات زفاف خلال الأمس

    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥‎٠]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 9 حفلات زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 30 أغسطس.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 4 حفلات زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 5 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 5 أشخاص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    كما لم يسمح لـ 23 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 23 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 9 حفلات زفاف خلال الأمس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٠٤]
    الداخلية: كشف ملابسات 31 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٤]
    الداخلية: كشف ملابسات 78 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥‎٦]
    الداخلية: لم يسمح لـ 115 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 14 حفلة زفاف خلال الأمس
    ٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
    الطوارئ: فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق المندلعة في غابات غابالا الجبلية
    الداخلية: لم يسمح لـ 23 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 9 حفلات زفاف خلال الأمس