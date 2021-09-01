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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٧]

    باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 62 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 7 عمليات انقاذ طارئة.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي. وتم خلال اليوم انقاذ 12 شخصا ومنهم قاصران ومن ضمنهم شخص تعرض لخطر الغرق في قسم البحر غير المحدد للسباحة.

    كما عثر على جثة المواطن إلدنزيز بن حبيب محمدوف من مواليد 2004م معلقة من غصن شجرة في بلدة حاجي كند بحي كبز لمدينة كنجة وسلمت الى جهات ذات الصلة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم