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    الداخلية: لم يسمح لـ 15 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 3 حفلات زفاف خلال الأمس

    ٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٣]

    باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 3 حفلات زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 31 أغسطس.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 3 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 3 أشخاص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    كما لم يسمح لـ 15 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 15 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 3 حفلات زفاف خلال الأمس
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