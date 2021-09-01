الداخلية: لم يسمح لـ 15 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
مراقبة 3 حفلات زفاف خلال الأمس
AzerTAg.az
٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٣]
باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج
راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 3 حفلات زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 31 أغسطس.
قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 3 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق.
واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 3 أشخاص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.
كما لم يسمح لـ 15 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.
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