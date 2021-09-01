باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 3 حفلات زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 31 أغسطس. قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 3 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق. واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 3 أشخاص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف. كما لم يسمح لـ 15 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.

AZERTAG.AZ : الداخلية: لم يسمح لـ 15 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم

مراقبة 3 حفلات زفاف خلال الأمس

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