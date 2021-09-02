باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 64 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 5 عمليات انقاذ طارئة وعملية انقاذ عاجلة لحالة محاولة الانتحار.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي. وتم خلال اليوم انقاذ 8 أشخاص ومنهم شخصان تعرضا لخطر الغرق في قسم البحر المحدد للسباحة وشخص حاول الانتحار في حي نسيمي للعاصمة باكو.

كما أرسلت فريق البحث والتحري في المياه لعملية البحث والانقاذ لشخص غريق في قسم يمر من اراضي قرية سلمان بيكلي لمقاطعة أغجابدي من قناة قراباغ العليا.