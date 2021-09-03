  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الطوارئ تعلن محاصرة الحرائق المستمرة في مناطق غابالا الجبلية قرب صولقوجا وأبريخ

    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٤٦]

    غابالا، 3 سبتمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ إن جهود فرق الاطفاء المستمرة ليل نهار منذ أيام اسفرت عن محاصرة الحرائق المستمرة في مناطق مقاطعة غابالا الجبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قريتي صولقوجا وأبريخ.

    وتشارك في عمليات الاخماد والتبريد حاليا 3 مروحيات اطفاء وعناصر جيشي الاطفاء والدفاع المدني وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية ومجموعة من السكان المحليين.

    AZERTAG.AZ : الطوارئ تعلن محاصرة الحرائق المستمرة في مناطق غابالا الجبلية قرب صولقوجا وأبريخ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٤]
    الداخلية: كشف ملابسات 51 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٣:١٨]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    انقذت الطوارئ شخصا حاول الانتحار
    ٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٨]
    الداخلية: كشف ملابسات 45 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٥‎]
    الداخلية: كشف ملابسات 50 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    الطوارئ تعلن محاصرة الحرائق المستمرة في مناطق غابالا الجبلية قرب صولقوجا وأبريخ