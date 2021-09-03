الطوارئ تعلن محاصرة الحرائق المستمرة في مناطق غابالا الجبلية قرب صولقوجا وأبريخ
AzerTAg.az
٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٤٦]
غابالا، 3 سبتمبر، أذرتاج
قالت وزارة الطوارئ إن جهود فرق الاطفاء المستمرة ليل نهار منذ أيام اسفرت عن محاصرة الحرائق المستمرة في مناطق مقاطعة غابالا الجبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قريتي صولقوجا وأبريخ.
وتشارك في عمليات الاخماد والتبريد حاليا 3 مروحيات اطفاء وعناصر جيشي الاطفاء والدفاع المدني وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية ومجموعة من السكان المحليين.
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