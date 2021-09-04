باكو، 4 أيلول، أذرتاج قالت وزارة الطوارئ إن فرق الاطفاء التابعة لها تتعامل مع حريق ناشب في منطقة جبلية في اراضي بلدة بادامدار في حي صبائل بالعاصمة باكو. واضافت أن الحريق المنطلع يجرف حاليا الاعشاب والشجيرات المجففة في منطقة بادامدار الجبلية.

AZERTAG.AZ : الطوارئ: حريق مندلع في بلدة بادامدار بالعاصمة يجرف الاعشاب والشجيرات المجففة في منطقة جبلية

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