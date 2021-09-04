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    الطوارئ تعلن إطفاء الحرائق المستمرة في مناطق غابالا الجبلية قرب صولقوجا وأبريخ

    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٣]

    غابالا، 4 أيلول، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ إن جهود فرق الاطفاء المستمرة ليل نهار منذ أيام اسفرت عن إطفاء الحرائق المستمرة في مناطق مقاطعة غابالا الجبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قريتي صولقوجا وأبريخ.

    وشاركت في عمليات الاخماد والتبريد 3 مروحيات اطفاء وعناصر جيشي الاطفاء والدفاع المدني وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية ومجموعة من السكان المحليين.

    واوضحت أن حسابات اولية تدل على احتراق الاعشاب والشجيرات والاشجار المجففة في مساحة 100 هيكتار والتدابير المتخذة صدت انتشار الحريق الى مساحة غابية مكثفة قريبة.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تعلن إطفاء الحرائق المستمرة في مناطق غابالا الجبلية قرب صولقوجا وأبريخ
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