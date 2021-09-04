الطوارئ تعلن إطفاء حريق مندلع في بلدة بادامدار بالعاصمة
AzerTAg.az
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
باكو، 4 أيلول، أذرتاج
قالت وزارة الطوارئ إن فرق الاطفاء التابعة لها تعاملت على الفور مع حريق ناشب في منطقة جبلية في اراضي بلدة بادامدار في حي صبائل بالعاصمة باكو.
واضافت أن الحريق المندلع جرف الاعشاب والشجيرات المجففة في منطقة بادامدار الجبلية.
وتمكنت فرق الاطفاء للطوارئ من اخماد الحريق خلال مدة قصيرة مع حماية معظم الاشجار والبيوت القريبة وخطوط الاتصالات والمرافق العامة بالمنطقة في مساحة جرفها الحريق على 3 هيكتارات من الاعشاب والشجيرات المجففة والاشجار الخضراء جزئيا.
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