باكو، 6 أيلول، أذرتاج نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم. أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 44 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 3 عمليات انقاذ طارئة وعملية انقاذ عاجلة. قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي. وتم خلال اليوم انقاذ 6 أشخاص ومنهم 3 قاصرين.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

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