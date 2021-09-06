الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
AzerTAg.az
٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٨]
باكو، 6 أيلول، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.
أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 44 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 3 عمليات انقاذ طارئة وعملية انقاذ عاجلة.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي. وتم خلال اليوم انقاذ 6 أشخاص ومنهم 3 قاصرين.
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