الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 7 أيلول، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 48 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 2 عمليتي انقاذ طارئة وعملية انقاذ عاجلة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي. وتم خلال اليوم العثور بعد عملية الغوص والتحري على جثث الغريق في منطقة بحر الخزر غير المرخصة للسباحة ببلدة شوالان بحي خزر للعاصمة باكو كنعان بن وقار غفاروف من مواليد 1996م والغريقتين في قناة الري المارة في مقاطعة أغداش عارفة بنت جيهون نفط علييفا من مواليد 2006م وفاطمة بنت عدالت عصبوفا من مواليد 2008م واحيلت الى جهات معنية للتحقيق.