الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 8 أيلول، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 54 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 6 عمليات انقاذ طارئة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

وأنقذت الطوارئ 8 أشخاص ومنهم 4 قاصرين خلال اليوم ومن ضمنهم شخص ظل عالقا في احدى الشاحنتين المصطدمتين من طرازي كاماز ومرسيدس في حادث مروري وقع في اراضي قرية قراصو بمقاطعة حاجي قابل الامس واجلت 12 شخصا الى مناطق آمنة من منازل سيطر عليها الدخان ومتعرضة للتدخن جراء حريق ناشب.