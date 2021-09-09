الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 9 أيلول، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 46 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 3 عمليات انقاذ طارئة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

وأنقذت الطوارئ 5 أشخاص ومنهم 4 قاصرين خلال اليوم ومن ضمنهم شخصان ظلا عالقين في سيارة منكوبة في حادث مروري.