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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٠٩.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 9 أيلول، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 46 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 3 عمليات انقاذ طارئة.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

    وأنقذت الطوارئ 5 أشخاص ومنهم 4 قاصرين خلال اليوم ومن ضمنهم شخصان ظلا عالقين في سيارة منكوبة في حادث مروري.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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