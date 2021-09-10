الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 10 أيلول، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 38 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 4 عمليات انقاذ طارئة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

وأنقذت الطوارئ 4 أشخاص وانتشال جثة المواطن انقلاب بن عين علي قدرتوف من مواليد 1968م من بئر الماء من العمق البالغ 13 مترا بعد أن ألقى بنفسه في بئر الناء في قرية محمود اوار بمقاطعة ماصالي وسلمت الى جهات ذات الصلة.