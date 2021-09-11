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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١١.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٥‎٤]

    باكو، 11 أيلول، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 57 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت عملية انقاذ طارئة.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

    وتم انقاذ شخصين عموما على مدار اليوم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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