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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٤.٠٩.٢٠٢١ [١١:٥‎٧]

    باكو، 14 أيلول، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 49 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 3 عمليات انقاذ طارئة.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

    وتم انقاذ 4 اشخاص ومن ضمنهم المواطن عيسى بن موشى بدلوف من مواليد 1963م مقيم قرية موغانلي بمقاطعة شاماخي الذي ظل عالقا في وضع حرج في بئر الماء.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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