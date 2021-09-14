الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 14 أيلول، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 49 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 3 عمليات انقاذ طارئة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

وتم انقاذ 4 اشخاص ومن ضمنهم المواطن عيسى بن موشى بدلوف من مواليد 1963م مقيم قرية موغانلي بمقاطعة شاماخي الذي ظل عالقا في وضع حرج في بئر الماء.