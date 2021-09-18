الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 18 أيلول، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 68 حالة حريق وحالتي حرجة ومحاولة انتحار وحادث مروري تلقت بلاغات بشأنها واجرت عمليات انقاذ طارئة بحق كل واحد منها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.