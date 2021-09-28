  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٨]

    باكو، 28 أيلول، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 46 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 5 عمليات انقاذ طارئة.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥‎٦]
    كشف ملابسات 21 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٣٩]
    كشف ملابسات 62 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥‎٦]
    كشف ملابسات 41 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٩]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم