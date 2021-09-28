الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
AzerTAg.az
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٨]
باكو، 28 أيلول، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.
أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 46 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 5 عمليات انقاذ طارئة.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.
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