باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة أراضي محافظة زاقاتالا الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية سجلت الساعة 22.48 حسب التوقيت المحلي.

AZERTAG.AZ : رصد الزلازل تسجل هزات أرضية في زاقاتالا

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