رصد الزلازل تسجل هزات أرضية في زاقاتالا
AzerTAg.az
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٧]
باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة أراضي محافظة زاقاتالا الأذربيجانية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية سجلت الساعة 22.48 حسب التوقيت المحلي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٦]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢١]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥٦]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٨]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠١]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٥٢]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٠٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٣]
١٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٢٤]
٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢١]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٧]
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥٢]
٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٤:١٩]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٦]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢١]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك