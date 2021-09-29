الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 29 أيلول، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 25 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 6 عمليات انقاذ طارئة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

وانقذت فرق الطوارئ 8 اشخاص عموما.

كما تواصل اعمال اخلاء مياه الأمطار التي غمرت عقدة الطريق منذ منتصف الليل. واجلي شخصان ظل عالقين في تلك العقدة.