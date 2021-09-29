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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢١]

    باكو، 29 أيلول، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 25 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 6 عمليات انقاذ طارئة.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

    وانقذت فرق الطوارئ 8 اشخاص عموما.

    كما تواصل اعمال اخلاء مياه الأمطار التي غمرت عقدة الطريق منذ منتصف الليل. واجلي شخصان ظل عالقين في تلك العقدة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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