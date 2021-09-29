الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
AzerTAg.az
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢١]
باكو، 29 أيلول، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.
أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 25 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 6 عمليات انقاذ طارئة.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.
وانقذت فرق الطوارئ 8 اشخاص عموما.
كما تواصل اعمال اخلاء مياه الأمطار التي غمرت عقدة الطريق منذ منتصف الليل. واجلي شخصان ظل عالقين في تلك العقدة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٦]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥٦]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٨]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠١]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٥٢]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٠٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٣]
١٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٢٤]
٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢١]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٧]
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥٢]
٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٤:١٩]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٦]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢١]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك