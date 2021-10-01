الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 1 تشرين الأول، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 13 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت عمليتي انقاذ طارئة.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

وانقذت الفرق 3 اشخاص وبينهم قاصر. وشاركت في عمليات ازالة عواقب ناجمة عن الامطار الغزيرة في حي صابونجي للعاصمة باكو ومدينة خيردالان عاصمة محافظة أبشرون.