كشف ملابسات 50 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
AzerTAg.az
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:١٥]
باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
كشفت ملابسات 50 حادثا جنائيا ارتكبت في الفترة ما بين 2-3 أكتوبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 24 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 17 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.
وقع 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 32 حادثا متعلقا بالمخدرات.
وألقي القبض على 60 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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