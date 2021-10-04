كشف ملابسات 50 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 50 حادثا جنائيا ارتكبت في الفترة ما بين 2-3 أكتوبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 24 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 17 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 32 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 60 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.