كشف ملابسات 36 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٣]
باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
كشفت ملابسات 36 حادثا جنائيا ارتكبت في 4 أكتوبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 50 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 44 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.
وقع 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص واصابة 4 آخرين.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 20 حادثا متعلقا بالمخدرات.
وألقي القبض على 47 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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