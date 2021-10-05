  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    كشف ملابسات 36 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٣]

    باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 36 حادثا جنائيا ارتكبت في 4 أكتوبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 50 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 44 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقع 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص واصابة 4 آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 20 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 47 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

     

    AZERTAG.AZ : كشف ملابسات 36 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:١٥‎]
    كشف ملابسات 50 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
    كشف ملابسات 47 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٥‎]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    ٠١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    كشف ملابسات 36 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها