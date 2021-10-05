كشف ملابسات 36 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 36 حادثا جنائيا ارتكبت في 4 أكتوبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 50 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 44 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص واصابة 4 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 20 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 47 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.