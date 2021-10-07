كشف ملابسات 50 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
AzerTAg.az
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٠١]
باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
كشفت ملابسات 50 حادثا جنائيا ارتكبت في 6 أكتوبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 28 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 20 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.
وقع 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص واصابة آخرين.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 31 حادثا متعلقا بالمخدرات.
وألقي القبض على 55 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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