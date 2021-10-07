كشف ملابسات 50 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 50 حادثا جنائيا ارتكبت في 6 أكتوبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 28 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 20 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص واصابة آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 31 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 55 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.