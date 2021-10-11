الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

الرئيس علييف: يجد كل من ينظر الى قصبة هادروت أن الارمن ما كانوا يعدون هذه الاراضي ديارَهم الام

أين المليارات المجموعة في حملات الاعانات المنظمة هنا؟ في جيوب قيادة أرمينيا السارقة التي خادعت الارمن الاثرياء