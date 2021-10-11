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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١١.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 27 حالة حريق وحرجة تلقت بلاغات بشأنها واجرت 3 عمليات انقاذ طارئة.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة مع وقاية حياة الاهالي.

    وانقذت الفرق 5 اشخاص وبينهم قاصر.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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