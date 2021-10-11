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    الداخلية: لم يسمح لـ 444 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتيجة المراقبة على 167 حفلة زفاف خلال الأمس

    ١١.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠١]

    باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 167 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 9-10 أكتوبر.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 133 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 34 حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 45 شخصا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    كما لم يسمح لـ 444 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 444 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتيجة المراقبة على 167 حفلة زفاف خلال الأمس
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