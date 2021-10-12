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    العثور على اسلحة وذخائر ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٢٣]

    خوجاوند، 3 أبريل / نيسان، (اذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    قال القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة لاجين لوكالة اذرتاج ان سكان قضاء أغجبدي حسين علييف عثر في منطقة تسمى لـ"أتش ته به" بمحافظة خوجاوند المحررة على 3 رشاشات و9 قنابل يدوية و3500 طلقة من عيارات مختلفة وقذيفة هاون و11 مشط خرطوشة وذخائر أخرى.

    AZERTAG.AZ :العثور على اسلحة وذخائر ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند
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