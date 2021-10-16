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    اندلاع حريق بمركز التسويق في باكو – صورة

    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:٣٦]

    باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

    اندلع حريق بمركز التسويق "مترو سيتي" الواقع على شاعر تبريز بحي ناريمانوف للعاصمة.

    قال مراسل أذرتاج إن الحريق انتقل الى محلات تجارية مجاورة به ايضا.

    وابلغ أن فرق الاطفاء تعاملت مع الحريق على الفور وتستمر عمليات اخماد الحرائق حاليا.

     

     

    AZERTAG.AZ :اندلاع حريق بمركز التسويق في باكو – صورة
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