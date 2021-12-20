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    وكالة الطرق البرية تنشر حصاد فعالياتها خلال الأسبوع

    ٢٠.١٢.٢٠٢١ [١٨:١٦]

    باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

    نشرت وكالة الطرق البرية الأذربيجانية حصاد الأعمال المنجزة في مشاريع البنية التحتية للطرق البرية على نطاق الجمهورية خلال الفترة ما بين 13-19 ديسمبر الحالي.

    قالت الوكالة في بيان إن اعمال إعادة بناء وإصلاح الطرق البرية في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين والاخذ في تعبيد الطريق الواصل بن خدافرين وقبادلي ولاتشين بالأسفلت.

    كما يستمر مشروع توسيع الطريق البري الواصل بين قصبة الحاج زين العابدين تقييف ومدينة سومقايت من مسلكين الى 4 مسالك بجانب مواصلة اعمال انشاء الطريق الواصل الى قصبة بيراكشكول في محافظة أبشرون.

    واستكملت اعمال اصلاح شارع اقا نعمة الله في العاصمة باكو ومواصلة الاعمال الترميمية على شارع قراباغ.

    AZERTAG.AZ :وكالة الطرق البرية تنشر حصاد فعالياتها خلال الأسبوع
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