نائبة المجلس الوطني: العلاقات الأذربيجانية الصينية تشهد وحدة وتطورا شاملا

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

قالت نائبة المجلس الوطني إيلناره أكيموفا إن العلاقات الأذربيجانية الصينية لها تاريخ طويل وأساسي سياسي قوي. واعترفت الصين باستقلال أذربيجان في عام 1991 وفي عام 1992 أقيمت العلاقات الدبلوماسية. وكانت زيارة الزعيم الشعبي العام حيدر علييف عام 1994 نقطة تحول مهمة في تطوير هذه العلاقات حيث جرى توقيع 8 اتفاقيات مهمة خلالها. كما يولي الرئيس إلهام علييف اهتماماً خاصاً لتوسيع تلك العلاقات. وأدت زيارته عام 2005 إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية.

وأضافت النائبة في تصريح لوكالة أذرتاج أن أذربيجان والصين تدعمان وحدة أراضي بعضهما بعضا. كما تدعم الصين فتح ممر زنكزور الذي يفتح إمكانيات لوجستية جديدة من آسيا إلى أوروبا. وزادت أن الزيارة الأخيرة للرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تشير إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين حيث شهدت الزيارة توقيع نحو 20 وثيقة بما في ذلك الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما أن إلغاء نظام التأشيرات واتفاقيات التعاون بين القطاعات مما يعد مؤشرًا إلى تعزيز العلاقات الثنائية علما بأن هذه الشراكة تعكس الدور المتزايد للجنوب العالمي أيضًا.