نائبة المجلس الوطني: ظهرت فرصة تاريخية لتعزز العلاقات الأذربيجانية الإيرانية

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

قالت نائبة المجلس الوطني الأذربيجاني كونول نور اللهيفا في تصريح لوكالة أذرتاج إننا يمكننا اعتبار زيارة الرئيس الإيراني مسعود بَزِشْكيان أذربيجان زيارة تاريخية من جوانب عدة وفي المقام الأول، عدم تأجيل الزيارة رغم الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس يُظهر اهتمام طهران بعقد حوار رفيع المستوى مع باكو في أقرب وقت ممكن. كما أن التصريحات التي أدلى بها رئيسا البلدين والوثائق الموقعة خلال الزيارة، تؤكد بدء مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.

وأضافت النائبة انه على الرغم من بعض التوترات التي نشأت في السابق، فإن علاقات إيران وأذربيجان لطالما اتسمت بجوار قريب وتاريخ مشترك وإرث ثقافي مشترك لعب دوراً مهماً فيها مفيدة أن الجانبين عبرا عن نيتهما مواصلة العلاقات بنجاح بين باكو وطهران في ظل الواقع الجيوسياسي والاقتصادي السائد في العالم حالياً.

وأكدت النائبة نور اللهيفا ان " أذربيجان كانت في الواقع مهتمة دائماً بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها بما في ذلك إيران ولا تزال هذه السياسة مستمرة حتى اليوم وحتى بعد حرب الأربع والأربعين يوماً لم يكن انضمام إيران إلى صيغة 3+3 التي أُطلقت بمبادرة من أذربيجان أمراً عابراً كما توجد أيضاً صيغ تعاون ثلاثية تشمل أذربيجان وإيران وتركيا وأذربيجان وروسيا وإيران وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف هو من بادر إلى هذه المبادرات وكما هو معروف عُقدت قمم ثلاثية لرؤساء أذربيجان وإيران وروسيا في باكو عام 2016، وفي طهران عام 2017 وخلال الزيارة الأخيرة كان أحد المواضيع الرئيسية التي ناقشها الرؤساء هو تطوير التعاون في مجال النقل."

واعتبرت النائبة أن ممر أراز الذي يربط بين البحر الأسود والخليج يُعد أيضاً مشروعاً يربط الجزء الرئيسي من أذربيجان بجمهورية نخجوان الذاتية الحكم عبر الأراضي الإيرانية. أما مشروعا خطي سكة حديد أستارا وأستارا وكذلك أستارا ورشت فسيعززان العلاقات التجارية بين إيران وأذربيجان.

وشددت النائبة نور اللهيفا على "أن تحديث أذربيجان بنيتها التحتية في مجال السكك الحديدية يسهم بشكل إيجابي في تطوير العلاقات بين دول المنطقة أيضاً وهكذا قد فتحت زيارة بزشكیان باكو صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ولا يُسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في تعزيز العلاقات بين أذربيجان وإيران وستتصدى باكو وطهران لهذه المحاولات بشكل مشترك."