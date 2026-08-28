انطلاق مهرجان الرياضة الصيفي في منطقة "سي بريز" بباكو
باكو، 27 أغسطس، أذرتاج
انطلقت فعاليات مهرجان الرياضة الصيفي في منطقة "سي بريز" بالعاصمة باكو بتنظيم وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية.
ويوفر المهرجان عروضاً توضيحية وأنشطة تفاعلية في 16 رياضة مختلفة، تشمل كرة السلة الثلاثية والريبغي وتنس الطاولة والريشة الطائرة والكرة الطائرة وشد الحبل والمصارعة والجودو والتايكوندو والكابويرا والسومو الآيكيدو والجيوجيتسو والكاراتيه ومصارعة المَاس والتجديف.
وتتيح المنطقة الرياضية المفتوحة للزوار فرصة تجربة مختلف الرياضات مجاناً، وسط إقبال جماهيري كبير.
وسينتهي المهرجان في 28 أغسطس الجاري.