وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

رياضة

قراباغ يودع بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

ودع نادي قراباغ الأغدامي الأذربيجاني منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي عقب خسارته على أرضه في باكو أمام نادي تفينتي الهولندي بنتيجة 1-4 في إياب مرحلة الفاصلة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح كادي بورخيس التسجيل للنادي الأذربيجاني في الدقيقة الـ 59، غير أن الضيوف تمكنوا من تدارك النتيجة بهدفي ماركو بياتسا د79 وماكس برونس د90+2 ليتجه اللقاء إلى الشوطين الإضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين، سجل فوت فيغورست د94 ويونس طه د114 هدفين إضافيين لفريق تفينتي، في حين طُرد لاعب قراباغ ماركو يانكوفيتش في الدقيقة الـ 106.

وبالرغم من فوز قراباغ ذهاباً بنتيجة 1-0، تأهل تفينتي إلى المرحلة الرئيسية للبطولة بمجموع المباراتين.

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