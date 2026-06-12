12 Familien in Hadrut und Girmizi Bazar erhalten neue Wohnschlüssel

Khojavend, 12. Juni, AZERTAC

Insgesamt 12 Familien sind in die Siedlungen Hadrut und Girmizi Bazar umgesiedelt worden und haben die Schlüssel zu ihren neuen Häusern erhalten.

Wie AZERTAC berichtet, wurden vier Familien mit insgesamt 17 Personen in die Siedlung Hadrut und acht Familien mit insgesamt 42 Personen nach Girmizi Bazar verlegt. Die Familien erhielten im Rahmen einer Zeremonie die Schlüssel zu ihren neuen Wohnungen.

An der Übergabe nahmen Vertreter der Sonderbeauftragten des Präsidenten Aserbaidschans für die Bezirke Aghdam, Füsuli und Khojavend/Chodschawänd sowie des staatlichen Komitees für Angelegenheiten mit Flüchtlingen und Binnenvertriebenen teil.