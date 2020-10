13 Tote bei Armeniens Terroranschlag in Ganja-3 von Todesopfern sind Minderjährige, 4 Frauen

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Unter Verletzung der Vereinbarung über einen humanitären Waffenstillstand hat Armenien am 17. Oktober in der Nacht, als Stadtbewohner fest schliefen, zentrale Viertel der zweitgrößten aserbaidschanischen Stadt Ganja, die weit entfernt von der Front liegt, zum dritten Mal mit ballistischen Raketen angegriffen. Beim Angriff kamen 13 Menschen ums Leben, zwei von denen minderjährige Kinder, vier Frauen sind. Mehr als 48 weitere Menschen wurden schwer verletzt. 20 von den verletzten Zivilisten sind Frauen und 5 Minderjährige. Außerdem wurden zwei Kinder vermisst erklärt.

Das geht aus einem Bericht des Pressedienstes der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Aserbaidschan hervor.

Zahlreiche zivile Einrichtungen und Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Rettungskräfte vermuten unter den Trümmern noch weitere Personen.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass bei vorherigem Raketenangriff Armeniens am 11. Oktober gegen 02.00 Uhr in der Nacht auf Ganja 10 Zivilisten ums Leben gekommen waren. 5 von denen waren Frauen und 6 minderjährige Kinder. 34 weitere Zivilisten wurden verletzt, 10 von ihnen Frauen und 9 Kinder sind.

Durch schweren Artillerie- und Raketenbeschuss aserbaidschanischer Siedlungen durch die armenische Armee wurden vom 27.09.2020 bis zum 17.10.2020, 12:00 Uhr insgesamt 60 aserbaidschanische Zivilisten getötet und 270 weitere Menschen verletzt. Darüber hinaus wurden 1704 Häuser und 327 zivile Einrichtungen und 90 Mehrfamilienhäuser schwer beschädigt.

Armeniens gezielte Angriffe auf Siedlungen und Zivilisten ist ein grober Verstoß gegen die Normen und Grundsätze des humanitären Völkerrechts, einschließlich der Genfer Konventionen vom 1949.

Armenien hat aserbaidschanische Zivilbevölkerung weiter im Visier und bombardiert dicht besiedelte Städte und Dörfer mit Absicht, die weit entfernt von der Kampfzone liegen, hieß es im Bericht weiter.